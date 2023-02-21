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Хрисанф Артемьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1820 г.р.

Мать

1816 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844 ст.

Отец: Артемий Архипов

Мать: Ольга Семенова

Материалы X ревизской сказки на казенных и удельных крестьян Хвостиковской волости Семёновского уезда Нижегородской губернии (1858 г.)
Место жительства
09.10.1858 ст.
Песочное, Семеновский, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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