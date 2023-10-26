Благовещенская Матрена Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Благовещенская Матрена Петровна

Место рождения

Загорье, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Загорье, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Благовещенский Василий Александрович

Отец ребёнка: Благовещенский Александр Иванович

Рождение ребёнка
1811

Сын: Благовещенский Афанасий Александрович

Отец ребёнка: Благовещенский Александр Иванович

Василево, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Благовещенский Иван Александрович

Отец ребёнка: Благовещенский Александр Иванович

Загорье, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Благовещенская Ксения Александровна

Отец ребёнка: Благовещенский Александр Иванович

Смерть
Неизвестно

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