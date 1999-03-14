Закирова Флариса Лотфулловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.05.1957
Дата смерти14.03.1999
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.06.1979
Отец ребёнка: Закиров Радиф Гадиллович
Рождение ребёнка
02.12.1986
Дочь: Диана Радифовна
Отец ребёнка: Закиров Радиф Гадиллович
Смерть
14.03.1999