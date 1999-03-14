Закирова Флариса Лотфулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗакирова Флариса Лотфулловна

Закирова Флариса Лотфулловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.05.1957

Дата смерти

14.03.1999

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1954 г.р.

Дети

Добавил:

ЭХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Закиров Радиф Гадиллович

Рождение ребёнка
25.06.1979

Сын: Закиров Динар Радифович

Отец ребёнка: Закиров Радиф Гадиллович

Рождение ребёнка
02.12.1986

Дочь: Диана Радифовна

Отец ребёнка: Закиров Радиф Гадиллович

Смерть
14.03.1999

Мы используем куки для улучшения работы сайта.