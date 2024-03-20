Шацкая (Ляхович) Антонина Клементьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смерти1921
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: Ляхович Клементий
Мать: Ляхович Эмилия
Бракосочетание
1875
Рождение ребёнка
1876
Сын: Шацкий Антоний Теофилович
Отец ребёнка: Шацкий Теофил Осипович
Смоленск
Рождение ребёнка
01.06.1878
Сын: Шацкий Станислав Теофилович
Отец ребёнка: Шацкий Теофил Осипович
с.Воронино, ныне Смоленской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шацкий Теофил Осипович
Смерть
1921