Шацкая (Ляхович) Антонина Клементьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шацкая (Ляхович) Антонина Клементьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

1921

Пол

Женский

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Ляхович Клементий

Мать: Ляхович Эмилия

Бракосочетание
1875

Муж: Шацкий Теофил Осипович

Рождение ребёнка
1876

Сын: Шацкий Антоний Теофилович

Отец ребёнка: Шацкий Теофил Осипович

Смоленск
Рождение ребёнка
01.06.1878

Сын: Шацкий Станислав Теофилович

Отец ребёнка: Шацкий Теофил Осипович

с.Воронино, ныне Смоленской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шацкий Теодор Теофилович

Отец ребёнка: Шацкий Теофил Осипович

Смерть
1921
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