Семенова? (Буденкова) (Семенова?) Зоя Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенова? (Буденкова) (Семенова?) Зоя Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1890 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

ЛФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Буденков Павел Михайлович

Мать: Буденкова Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сарычева Евгения Семеновна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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