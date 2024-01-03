Екатерина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1797 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ираида Афанасьевна

Отец ребёнка: Афанасий Петрович

Ермолино, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афанасий Петрович

Рождение ребёнка
02.05.1825

Сын: Николай Афанасьевич

Отец ребёнка: Афанасий Петрович

Ермолино, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
30.11.1827

Сын: Николай Афанасьевич

Отец ребёнка: Афанасий Петрович

Ермолино, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Алексей Афанасьевич

Отец ребёнка: Афанасий Петрович

Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Василий Афанасьевич

Отец ребёнка: Афанасий Петрович

Ермолино, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Марья Афанасьевна

Отец ребёнка: Афанасий Петрович

Ермолино, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Настасья Афанасьевна

Отец ребёнка: Афанасий Петрович

Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Василий Афанасьевич

Отец ребёнка: Афанасий Петрович

Ермолино, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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