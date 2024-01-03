Екатерина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ираида Афанасьевна
Отец ребёнка: Афанасий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Афанасий Петрович
Рождение ребёнка
02.05.1825
Сын: Николай Афанасьевич
Отец ребёнка: Афанасий Петрович
Рождение ребёнка
30.11.1827
Сын: Николай Афанасьевич
Отец ребёнка: Афанасий Петрович
Рождение ребёнка
1833
Сын: Алексей Афанасьевич
Отец ребёнка: Афанасий Петрович
Рождение ребёнка
Около 1833
Сын: Василий Афанасьевич
Отец ребёнка: Афанасий Петрович
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Марья Афанасьевна
Отец ребёнка: Афанасий Петрович
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Настасья Афанасьевна
Отец ребёнка: Афанасий Петрович
Рождение ребёнка
Около 1844
Сын: Василий Афанасьевич
Отец ребёнка: Афанасий Петрович
Смерть
Неизвестно