Пронькина - Селяева Любовь Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПронькина - Селяева Любовь Тихоновна

Пронькина - Селяева Любовь Тихоновна

avatar

Место рождения

Дигилевка, Городищенский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

05.10.1954

Пол

Женский

Добавил:

ВЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1954

Отец: Пронькин Тихон Егорович

Мать: Пронькина Анна Ивановна

Дигилевка, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Селяев Василий Иванович

Рождение ребёнка
16.09.1976

Дочь: Селяева Ирина Васильевна

Отец ребёнка: Селяев Василий Иванович

Рождение ребёнка
06.04.1982

Дочь: Селяева Светлана Васильевна

Отец ребёнка: Селяев Василий Иванович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.