Пронькина - Селяева Любовь Тихоновна
Место рождения
Дата рождения05.10.1954
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1954
Отец: Пронькин Тихон Егорович
Мать: Пронькина Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.09.1976
Дочь: Селяева Ирина Васильевна
Отец ребёнка: Селяев Василий Иванович
Рождение ребёнка
06.04.1982
Дочь: Селяева Светлана Васильевна
Отец ребёнка: Селяев Василий Иванович