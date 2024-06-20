Максимов Михаил Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1937
Дата смерти?.02.1981
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Максимова Любовь Михайловна
Мать ребёнка: Максимова Ульяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Максимова Ульяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Максимова Ульяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Максимов Валерий Михайлович
Мать ребёнка: Максимова Ульяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Максимова Ульяна
Смерть
?.02.1981