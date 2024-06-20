Максимов Михаил Тимофеевич 1937 — найти родственников по фамилии на Familio
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Максимов Михаил Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1937

Дата смерти

?.02.1981

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: Максимов Тимофей (Тихон) Иванович

Мать: Максимова Анисия (Анна) Филлиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Максимова Любовь Михайловна

Мать ребёнка: Максимова Ульяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Максимов Юрий Михайлович

Мать ребёнка: Максимова Ульяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Максимов Иван Михайлович

Мать ребёнка: Максимова Ульяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Максимов Валерий Михайлович

Мать ребёнка: Максимова Ульяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Максимова Ульяна

Смерть
?.02.1981

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