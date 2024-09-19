Дмитренко Иван Саввич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитренко Иван Саввич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитренко Юрий Иванович

Мать ребёнка: Жучкова Раиса Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитренко Александр Иванович

Мать ребёнка: Жучкова Раиса Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жучкова Раиса Константиновна

Смерть
Неизвестно

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