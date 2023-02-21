Чурикова (Хилкова) Екатерина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смерти14.03.1964
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
28.01.1909
Рождение ребёнка
25.10.1909
Сын: Чуриков Михаил Филиппович
Отец ребёнка: Чуриков Филипп Михайлович
Халино, Киржачский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
18.10.1911
Сын: Чуриков Алексей Филиппович
Отец ребёнка: Чуриков Филипп Михайлович
Рождение ребёнка
28.07.1913
Сын: Чуриков Василий Филиппович
Отец ребёнка: Чуриков Филипп Михайлович
Рождение ребёнка
20.12.1915
Отец ребёнка: Чуриков Филипп Михайлович
Рождение ребёнка
11.12.1917
Отец ребёнка: Чуриков Филипп Михайлович
Рождение ребёнка
1920
Сын: Чуриков Григорий Филиппович
Отец ребёнка: Чуриков Филипп Михайлович
Рождение ребёнка
1929
Сын: Чуриков Николай Филиппович
Отец ребёнка: Чуриков Филипп Михайлович
Смерть
14.03.1964
Киржач, Киржачский муниципальный район, Владимирская область