Чурикова (Хилкова) Екатерина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чурикова (Хилкова) Екатерина Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

14.03.1964

Пол

Женский

Добавил:

ТЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.01.1909

Муж: Чуриков Филипп Михайлович

Рождение ребёнка
25.10.1909

Сын: Чуриков Михаил Филиппович

Отец ребёнка: Чуриков Филипп Михайлович

Халино, Киржачский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
18.10.1911

Сын: Чуриков Алексей Филиппович

Отец ребёнка: Чуриков Филипп Михайлович

Рождение ребёнка
28.07.1913

Сын: Чуриков Василий Филиппович

Отец ребёнка: Чуриков Филипп Михайлович

Рождение ребёнка
20.12.1915

Сын: Чуриков Иван Филиппович

Отец ребёнка: Чуриков Филипп Михайлович

Рождение ребёнка
11.12.1917

Сын: Чуриков Павел Филиппович

Отец ребёнка: Чуриков Филипп Михайлович

Рождение ребёнка
1920

Сын: Чуриков Григорий Филиппович

Отец ребёнка: Чуриков Филипп Михайлович

Рождение ребёнка
1929

Сын: Чуриков Николай Филиппович

Отец ребёнка: Чуриков Филипп Михайлович

Смерть
14.03.1964
Киржач, Киржачский муниципальный район, Владимирская область
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