Мозгунов Михаил Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.01.1954
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1954
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Мозгунова Савина (Осечкина) Александра (Анна) Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.01.1978
Сын: Мозгунов Василий Михайлович
Мать ребёнка: Мозгунова -Дроздова Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
02.01.1981
Сын: Мозгунов Вячеслав Михайлович
Мать ребёнка: Мозгунова -Дроздова Валентина Ивановна