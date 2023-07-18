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Мозгунов Михаил Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.01.1954

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1954

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Мозгунова Савина (Осечкина) Александра (Анна) Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мозгунова -Дроздова Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
27.01.1978

Сын: Мозгунов Василий Михайлович

Мать ребёнка: Мозгунова -Дроздова Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
02.01.1981

Сын: Мозгунов Вячеслав Михайлович

Мать ребёнка: Мозгунова -Дроздова Валентина Ивановна

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