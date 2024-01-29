Бабаранов Анатолий Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.09.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1980
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иванова Любовь Егоровна
Рождение ребёнка
27.11.2008
Дочь: Бабаранова Лена Анатольевна
Мать ребёнка: Иванова Любовь Егоровна
Рождение ребёнка
03.07.2010
Сын: Бабаранов Эрик Анатольевич
Мать ребёнка: Иванова Любовь Егоровна
Рождение ребёнка
15.02.2016
Дочь: Бабаранова Элла Анатольевна
Мать ребёнка: Иванова Любовь Егоровна
Рождение ребёнка
25.01.2021
Сын: Бабаранов Любомир Анатольевич
Мать ребёнка: Иванова Любовь Егоровна
Рождение ребёнка
28.04.2023
Сын: Бабаранов Тимур Анатольевич
Мать ребёнка: Иванова Любовь Егоровна