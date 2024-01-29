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Бабаранов Анатолий Константинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.09.1980

Пол

Мужской

Добавил:

ЛИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1980

Отец: Бабаранов Константин Иннокентьевич

Мать: Бабаранова Надежда Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Любовь Егоровна

Рождение ребёнка
27.11.2008

Дочь: Бабаранова Лена Анатольевна

Мать ребёнка: Иванова Любовь Егоровна

Рождение ребёнка
03.07.2010

Сын: Бабаранов Эрик Анатольевич

Мать ребёнка: Иванова Любовь Егоровна

Рождение ребёнка
15.02.2016

Дочь: Бабаранова Элла Анатольевна

Мать ребёнка: Иванова Любовь Егоровна

Рождение ребёнка
25.01.2021

Сын: Бабаранов Любомир Анатольевич

Мать ребёнка: Иванова Любовь Егоровна

Рождение ребёнка
28.04.2023

Сын: Бабаранов Тимур Анатольевич

Мать ребёнка: Иванова Любовь Егоровна

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