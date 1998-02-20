Федотова Клавдия Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедотова Клавдия Егоровна

Федотова Клавдия Егоровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.01.1920

Дата смерти

20.02.1998

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1920

Отец: Егор

Мать: Анна

Родилась в деревне Сухая Нива, Осташевского района
Рождение ребёнка
15.11.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.03.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
06.10.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
20.02.1998
Место смерти: деревня Кузнечково, Фировского раойна, Тверской области. Захоронена деревня Горшково, Фировского района, Тверской области
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close