Федотова Клавдия Егоровна
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.11.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.03.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.10.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
20.02.1998
Место смерти: деревня Кузнечково, Фировского раойна, Тверской области. Захоронена деревня Горшково, Фировского района, Тверской области