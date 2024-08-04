Толкунов Пётр Петрович
Место рожденияг. Славгород
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кабанец Зоя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Проскурина Юлия Петровна
Мать ребёнка: Кабанец Зоя
Рождение ребёнка
01.04.1939
Мать ребёнка: Кабанец Зоя
Смерть
Неизвестно