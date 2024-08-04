Толкунов Пётр Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толкунов Пётр Петрович

Место рождения

г. Славгород

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ОЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кабанец Зоя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Проскурина Юлия Петровна

Мать ребёнка: Кабанец Зоя

Рождение ребёнка
01.04.1939

Сын: Толкунов Юрий Петрович

Мать ребёнка: Кабанец Зоя

Смерть
Неизвестно

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