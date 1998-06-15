Сергеева (Камаева) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергеева (Камаева) Татьяна Ивановна

Место рождения

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

31.01.1910

Дата смерти

15.06.1998

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1910

Отец: Камаев Иван Тимофеевич

Мать: Камаева Анна Ивановна

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.04.1939

Дочь: Царева Валентина Кирилловна

Отец ребёнка: Сергеев Кирилл

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.10.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сергеев Кирилл

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергеев Кирилл

Смерть
15.06.1998
Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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