Сергеева (Камаева) Татьяна Ивановна
Место рождения
Дата рождения31.01.1910
Дата смерти15.06.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1910
Отец: Камаев Иван Тимофеевич
Мать: Камаева Анна Ивановна
Рождение ребёнка
22.04.1939
Дочь: Царева Валентина Кирилловна
Отец ребёнка: Сергеев Кирилл
Рождение ребёнка
05.10.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сергеев Кирилл
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сергеев Кирилл
Смерть
15.06.1998