Шамардин Григорий Степанович
Место рожденияРоссия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шамардин Степан
Мать: Агрепина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шамардин Николай
Мать ребёнка: Шамардина (Веневцева) Ксения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шамардин Петр
Мать ребёнка: Шамардина (Веневцева) Ксения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шамардин Василий
Мать ребёнка: Шамардина (Веневцева) Ксения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Шамардина) Тамара
Мать ребёнка: Шамардина (Веневцева) Ксения
Рождение ребёнка
02.08.1938
Дочь: Степанова (Шамардина) Галина
Мать ребёнка: Шамардина (Веневцева) Ксения
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Крестовоздвиженское кладбище