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Шамардин Григорий Степанович

Место рождения

Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шамардин Степан

Мать: Агрепина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шамардин Николай

Мать ребёнка: Шамардина (Веневцева) Ксения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шамардин Петр

Мать ребёнка: Шамардина (Веневцева) Ксения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шамардин Василий

Мать ребёнка: Шамардина (Веневцева) Ксения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шамардина) Тамара

Мать ребёнка: Шамардина (Веневцева) Ксения

Рождение ребёнка
02.08.1938

Дочь: Степанова (Шамардина) Галина

Мать ребёнка: Шамардина (Веневцева) Ксения

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Крестовоздвиженское кладбище

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