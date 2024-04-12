Урываева (Воробьёва) Пелагея Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Урываева (Воробьёва) Пелагея Алексеевна

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Место рождения

Трубетчино, Добровский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1863

Дата смерти

22.10.1926

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Воробьев Алексей Андреевич

Мать: Воробьева Анна Федоровна

Трубетчино, Добровский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
08.02.1895

Сын: Урываев Алексей Иванович

Отец ребёнка: Урываев Иван Степанович

Чаплыгин, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Иванова Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Урываев Иван Степанович

Назаровка, Чучковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
14.02.1899

Дочь: Ильинская Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Урываев Иван Степанович

Чаплыгин, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
21.01.1902

Дочь: Недрищева Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Урываев Иван Степанович

Чаплыгин, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
21.01.1904

Сын: Урываев Владимир Иванович

Отец ребёнка: Урываев Иван Степанович

Лычное, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
27.12.1906

Сын: Урываев Константин Иванович

Отец ребёнка: Урываев Иван Степанович

Кривополянье, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
22.10.1926
Москва, город федерального значения Москва
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