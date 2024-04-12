Урываева (Воробьёва) Пелагея Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смерти22.10.1926
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Рождение ребёнка
08.02.1895
Отец ребёнка: Урываев Иван Степанович
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Иванова Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Урываев Иван Степанович
Назаровка, Чучковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
14.02.1899
Дочь: Ильинская Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Урываев Иван Степанович
Рождение ребёнка
21.01.1902
Дочь: Недрищева Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Урываев Иван Степанович
Рождение ребёнка
21.01.1904
Сын: Урываев Владимир Иванович
Отец ребёнка: Урываев Иван Степанович
Лычное, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
27.12.1906
Сын: Урываев Константин Иванович
Отец ребёнка: Урываев Иван Степанович
Кривополянье, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
22.10.1926
Москва, город федерального значения Москва