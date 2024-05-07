Мелякина Ольга Егоровна 21.07.1897 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мелякина Ольга Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.07.1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мелякин Алексей Дмитриевич

Рождение ребёнка
1923

Сын: Мелякин Фёдор Алексеевич

Отец ребёнка: Мелякин Алексей Дмитриевич

Рождение ребёнка
12.02.1926

Сын: Мелякин Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Мелякин Алексей Дмитриевич

Рождение ребёнка
19.12.1931

Сын: Мелякин Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Мелякин Алексей Дмитриевич

Смерть
Неизвестно

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