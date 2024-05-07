Мелякина Ольга Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.07.1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1923
Отец ребёнка: Мелякин Алексей Дмитриевич
Рождение ребёнка
12.02.1926
Сын: Мелякин Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Мелякин Алексей Дмитриевич
Рождение ребёнка
19.12.1931
Сын: Мелякин Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Мелякин Алексей Дмитриевич
Смерть
Неизвестно