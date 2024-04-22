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Александра Иванова

Место рождения

Таблово, Рузский, Московская область

Дата рождения

16.04.1819 ст.

Дата смерти

02.03.1821 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1783 г.р.

Мать

Около 1787 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1819 ст.

Отец: Иван Григорьев

Мать: Феодора Сидорова

Таблово, Рузский, Московская область
Крещение
16.04.1819 ст.
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемники: Назар Семенов, Дарья Иванова
Смерть
02.03.1821 ст.
Таблово, Рузский, Московская область
Похороны
02.03.1821 ст.
Дмитриевское кладбище, г. Руза
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