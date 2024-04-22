Александра Иванова
Место рождения
Дата рождения16.04.1819 ст.
Дата смерти02.03.1821 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1819 ст.
Отец: Иван Григорьев
Мать: Феодора Сидорова
Крещение
16.04.1819 ст.
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемники: Назар Семенов, Дарья Иванова
Смерть
02.03.1821 ст.
Похороны
02.03.1821 ст.
Дмитриевское кладбище, г. Руза