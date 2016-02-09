Сиверская ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА 06.07.1979 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сиверская ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА

Место рождения

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область

Дата рождения

06.07.1979

Дата смерти

09.02.2016

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1979

Отец: Трухнин АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ

Мать: Трухнина (Долгушева) ТАТЬЯНА БАРИСОВНА

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сиверский СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ

Рождение ребёнка
30.07.1996

Дочь: Балятинских АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИРОВНА

Отец ребёнка: не указан

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.07.2000

Дочь: Балятинских АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИРОВНА

Отец ребёнка: не указан

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Рождение ребёнка
21.02.2008

Сын: Сиверский НИКИТА СЕРГЕЕВИЧ

Отец ребёнка: Сиверский СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Смерть
09.02.2016
Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область

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