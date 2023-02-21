Ходосов (Отец) Яков Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ходосов Яков Лукьянович
Рождение ребёнка
02.02.1898
Мать ребёнка: Ходосова Евдокия Филатьевна?
Рождение ребёнка
14.12.1913
Сын: Ходосов Николай Яковлевич
Мать ребёнка: Ходосова Евдокия Филатьевна?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ходосова Александра Яковлевна
Мать ребёнка: Ходосова Евдокия Филатьевна?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ходосова Евдокия Филатьевна?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ходосова Евдокия Филатьевна?
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно