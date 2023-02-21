Ходосов (Отец) Яков Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ходосов (Отец) Яков Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ходосов Яков Лукьянович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.02.1898

Сын: Hodosov Peter Яковлевич

Мать ребёнка: Ходосова Евдокия Филатьевна?

Бесленеевская, Мостовский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
14.12.1913

Сын: Ходосов Николай Яковлевич

Мать ребёнка: Ходосова Евдокия Филатьевна?

Бесленеевская, Мостовский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ходосова Александра Яковлевна

Мать ребёнка: Ходосова Евдокия Филатьевна?

Бесленеевская, Мостовский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ходосов Яков Яковлевич

Мать ребёнка: Ходосова Евдокия Филатьевна?

Бесленеевская, Мостовский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ходосов Федор Яковлевич

Мать ребёнка: Ходосова Евдокия Филатьевна?

Бесленеевская, Мостовский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ходосова Евдокия Филатьевна?

Смерть
Неизвестно
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