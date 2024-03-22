(Соловьева) Елена Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Соловьева) Елена Григорьева

Место рождения

Ситки, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

27.06.1861

Дата смерти

После 1912

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1861

Отец: Костяков Григорий Савостьянов

Мать: Уткина Василиса Климентова

Ситки, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Ф. 93 Оп. 2 Д. 382 Метрическая книга церкви записи рождения с. Ростово-Спасское Богородицкого у. | Государственный архив Тульской области | МК записи рождения с. Ростово-Спасское 1853-1865
Бракосочетание
16.10.1879

Муж: Соловьев Василий Васильев

Ф. 93 Оп. 2 Д. 421 Метрическая книга церкви записи бракосочетания с. Коломенское Богородицкого у. | Государственный архив Тульской области | МК записи бракосочетания с. Коломенское 1877-1882
Рождение ребёнка
26.03.1893

Дочь: Матрёна Васильевна

Отец ребёнка: Соловьев Василий Васильев

Рождение ребёнка
12.09.1897

Дочь: Голева, Соловьева Вера Васильевна

Отец ребёнка: Соловьев Василий Васильев

Ситки, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Ф. 93 Оп. 1 Д. 1242 Метрическая книга приходов Богородицкого у. сел: Дмитриевское, Плесы (Димитриевское, Плес); Казанское, Ивановское на Красивой Мече (Казанское на Красивой Мече, Ивановское); Кузнецо... Показать все
Смерть
После 1912
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