(Соловьева) Елена Григорьева
Место рождения
Дата рождения27.06.1861
Дата смертиПосле 1912
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1861
Ф. 93 Оп. 2 Д. 382 Метрическая книга церкви записи рождения с. Ростово-Спасское Богородицкого у. | Государственный архив Тульской области | МК записи рождения с. Ростово-Спасское 1853-1865
Бракосочетание
16.10.1879
Ф. 93 Оп. 2 Д. 421 Метрическая книга церкви записи бракосочетания с. Коломенское Богородицкого у. | Государственный архив Тульской области | МК записи бракосочетания с. Коломенское 1877-1882
Рождение ребёнка
26.03.1893
Дочь: Матрёна Васильевна
Отец ребёнка: Соловьев Василий Васильев
Рождение ребёнка
12.09.1897
Дочь: Голева, Соловьева Вера Васильевна
Отец ребёнка: Соловьев Василий Васильев
Ф. 93 Оп. 1 Д. 1242 Метрическая книга приходов Богородицкого у. сел: Дмитриевское, Плесы (Димитриевское, Плес); Казанское, Ивановское на Красивой Мече (Казанское на Красивой Мече, Ивановское); Кузнецо... Показать все
Смерть
После 1912