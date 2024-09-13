Кистанова Ирина Исаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кистанова Ирина Исаева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОК
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.05.1894 ст.

Сын: Кистанов Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Кистанов Яков Александрович

Каракол, Иссык-кульская область, Киргизская ССР
восприемник - Кистанов Афанасий Александрович (мещанин г. Кокчетав, Акмолинской обл.). Пржевальск, г., Свято-Троицкий собор Источник: МК 1894
Смерть
Неизвестно

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