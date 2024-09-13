Кистанова Ирина Исаева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.05.1894 ст.
Сын: Кистанов Василий Яковлевич
Отец ребёнка: Кистанов Яков Александрович
Каракол, Иссык-кульская область, Киргизская ССР
восприемник - Кистанов Афанасий Александрович (мещанин г. Кокчетав, Акмолинской обл.). Пржевальск, г., Свято-Троицкий собор Источник: МК 1894
Смерть
Неизвестно