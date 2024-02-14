Ильина (Ильина) Любовь Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильина (Ильина) Любовь Игнатьевна

Место рождения

Медногорск

Дата рождения

15.09.1902

Дата смерти

11.04.1962

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

1933 г.р.
1936 г.р.
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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1902

Отец: Ильин Игнат

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ильин Михаил Леонтьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ильин Михаил Леонтьевич

Рождение ребёнка
06.12.1933

Сын: Ильин Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Ильин Михаил Леонтьевич

Рождение ребёнка
07.11.1936

Сын: Ильин Иван Михайлович

Отец ребёнка: Ильин Михаил Леонтьевич

Смерть
11.04.1962
Похороны
Неизвестно

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