Ильина (Ильина) Любовь Игнатьевна
Место рожденияМедногорск
Дата рождения15.09.1902
Дата смерти11.04.1962
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1902
Отец: Ильин Игнат
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ильин Михаил Леонтьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ильин Михаил Леонтьевич
Рождение ребёнка
06.12.1933
Отец ребёнка: Ильин Михаил Леонтьевич
Рождение ребёнка
07.11.1936
Отец ребёнка: Ильин Михаил Леонтьевич
Смерть
11.04.1962
Похороны
Неизвестно