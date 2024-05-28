Черёмушников Иван Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЧерёмушников Иван

Черёмушников Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.05.1916

Сын: Черемушников Иван Иванович

Мать ребёнка: не указана

с. Заплавное, Ленинский район
Рождение ребёнка
1918

Сын: Черемушников Пётр Иванович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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