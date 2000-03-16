Сермягин Илья Михайлович
Место рожденияг.Бирск Уфимской Губернии
Дата рождения19.07.1909
Дата смерти16.03.2000
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
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Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1909
Отец: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
слесарь-котельщик Депо
Рождение ребёнка
22.03.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
16.03.2000
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно