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Сермягин Илья Михайлович

Место рождения

г.Бирск Уфимской Губернии

Дата рождения

19.07.1909

Дата смерти

16.03.2000

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1887 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1909

Отец: не указан

Мать: Сермягина (Малькова) Евдокия Антоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
слесарь-котельщик Депо
Рождение ребёнка
22.03.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
16.03.2000
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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