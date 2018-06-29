Лейбрант Владимир Эратович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.01.1958
Дата смерти29.06.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1958
Отец: Лейбрант Эрат
Мать: Лейбрант Евгения
Рождение ребёнка
15.07.1979
Дочь: Карцева Юлия Ивановна
Мать ребёнка: Лейбрант Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
05.08.1986
Дочь: Жабина Светлана Владимировна
Мать ребёнка: Лейбрант Татьяна Васильевна
Смерть
29.06.2018