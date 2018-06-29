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Лейбрант Владимир Эратович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.01.1958

Дата смерти

29.06.2018

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1958

Отец: Лейбрант Эрат

Мать: Лейбрант Евгения

Рождение ребёнка
15.07.1979

Дочь: Карцева Юлия Ивановна

Мать ребёнка: Лейбрант Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
05.08.1986

Дочь: Жабина Светлана Владимировна

Мать ребёнка: Лейбрант Татьяна Васильевна

Смерть
29.06.2018

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