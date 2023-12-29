Свешникова (Свешникова) Пелагея Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свешникова (Свешникова) Пелагея Алексеевна

Место рождения

Российская Империя

Дата рождения

1820

Дата смерти

После 1880

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1846

Муж: Свешников Павел Ефимович

Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Свешникова) Александра Павловна

Отец ребёнка: Свешников Павел Ефимович

Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Свешникова) Елена Павловна

Отец ребёнка: Свешников Павел Ефимович

Смерть
После 1880

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