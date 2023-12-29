Свешникова (Свешникова) Пелагея Алексеевна
Место рожденияРоссийская Империя
Дата рождения1820
Дата смертиПосле 1880
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1846
Рождение ребёнка
1847
Дочь: (Свешникова) Александра Павловна
Отец ребёнка: Свешников Павел Ефимович
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (Свешникова) Елена Павловна
Отец ребёнка: Свешников Павел Ефимович
Смерть
После 1880