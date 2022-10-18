Олексюк (Саморукова) Татьяна Ивановна
Место рождения
Дата рождения12.05.1958
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1958
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.02.1986
Рождение ребёнка
05.08.1986
Сын: Олексюк Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Олексюк Михаил Назарович
Рождение ребёнка
16.01.1993
Дочь: Олексюк Надежда Михайловна
Отец ребёнка: Олексюк Михаил Назарович