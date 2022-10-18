Олексюк (Саморукова) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Олексюк (Саморукова) Татьяна Ивановна

Место рождения

Которовка, Сараевский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

12.05.1958

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1962 г.р.

Дети

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Которовка, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
01.02.1986

Муж: Олексюк Михаил Назарович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
05.08.1986

Сын: Олексюк Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Олексюк Михаил Назарович

Рождение ребёнка
16.01.1993

Дочь: Олексюк Надежда Михайловна

Отец ребёнка: Олексюк Михаил Назарович

Москва, город федерального значения Москва

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