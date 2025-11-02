Лельевр Константин Анатольевич
мужской, родился 28.12.1981
ОтецЛельевр Анатолий Владимирович11.01.1938 г.р.
МатьЛеонова Антонина АлександровнаНеизвестно г.р.
Супруги
Лельевр (Иванникова) Яна Николаевна29.04.1984 г.р.
Дети
Лельевр Марк Константинович01.09.2010 г.р.
Лельевр Леон Константинович20.07.2019 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1981
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.09.2010
Сын: Лельевр Марк Константинович
Мать ребёнка: Лельевр (Иванникова) Яна Николаевна
Рождение ребёнка
20.07.2019
Сын: Лельевр Леон Константинович
Мать ребёнка: Лельевр (Иванникова) Яна Николаевна