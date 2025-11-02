Лельевр Константин Анатольевич 28.12.1981 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лельевр Константин Анатольевич

Автор
РР
Руслан Р.

мужской, родился 28.12.1981

Отец
Лельевр Анатолий Владимирович11.01.1938 г.р.
Мать
Леонова Антонина АлександровнаНеизвестно г.р.
Супруги
Лельевр (Иванникова) Яна Николаевна29.04.1984 г.р.
Дети
Лельевр Марк Константинович01.09.2010 г.р.
Лельевр Леон Константинович20.07.2019 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1981

Отец: Лельевр Анатолий Владимирович

Мать: Леонова Антонина Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лельевр (Иванникова) Яна Николаевна

Рождение ребёнка
01.09.2010

Сын: Лельевр Марк Константинович

Мать ребёнка: Лельевр (Иванникова) Яна Николаевна

Рождение ребёнка
20.07.2019

Сын: Лельевр Леон Константинович

Мать ребёнка: Лельевр (Иванникова) Яна Николаевна

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