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Пыжев Филипп Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Дата смерти

1806

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Пыжев Петр Епифанович

Мать: Марина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Яковлевна

Рождение ребёнка
1774

Дочь: (Пыжев) Акулина Филипповна

Мать ребёнка: Наталья Яковлевна

Рождение ребёнка
1775

Сын: Пыжев Стефан Филиппович

Мать ребёнка: Наталья Яковлевна

Рождение ребёнка
1776

Дочь: (Пыжева) Варвара Филипповна

Мать ребёнка: Наталья Яковлевна

Рождение ребёнка
1778

Дочь: (Пыжева) Ксения Филипповна

Мать ребёнка: Наталья Яковлевна

Рождение ребёнка
1780

Дочь: (Пыжева) Прасковия Филипповна

Мать ребёнка: Наталья Яковлевна

Смерть
1806

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