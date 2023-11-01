Пыжев Филипп Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1753
Дата смерти1806
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: Пыжев Петр Епифанович
Мать: Марина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Яковлевна
Рождение ребёнка
1774
Дочь: (Пыжев) Акулина Филипповна
Мать ребёнка: Наталья Яковлевна
Рождение ребёнка
1775
Мать ребёнка: Наталья Яковлевна
Рождение ребёнка
1776
Дочь: (Пыжева) Варвара Филипповна
Мать ребёнка: Наталья Яковлевна
Рождение ребёнка
1778
Дочь: (Пыжева) Ксения Филипповна
Мать ребёнка: Наталья Яковлевна
Рождение ребёнка
1780
Дочь: (Пыжева) Прасковия Филипповна
Мать ребёнка: Наталья Яковлевна
Смерть
1806