Шемякин Федор Николаевич
Место рожденияс. Смирново, Казанский р-н, Омская обл.
Дата рождения1907
Дата смерти29.01.1944
ПолМужской
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Шемякин (shemyakin) Николай (Nikolay)
с. Смирново, Казанский р-н, Омская обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шемякина Наталья
Военная служба
Неизвестно
Казанский Рвк, Омская Обл., Казанский Р-Н
Смерть
29.01.1944
Причина смерти: убит в ВОВ
Похороны
Неизвестно
д. Скачели, Батецкий р-н, Ленинградская обл.