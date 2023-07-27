Шемякин Федор Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шемякин Федор Николаевич

Место рождения

с. Смирново, Казанский р-н, Омская обл.

Дата рождения

1907

Дата смерти

29.01.1944

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Шемякин (shemyakin) Николай (Nikolay)

Мать: не указана

с. Смирново, Казанский р-н, Омская обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шемякина Наталья

Военная служба
Неизвестно
Казанский Рвк, Омская Обл., Казанский Р-Н
Смерть
29.01.1944
Причина смерти: убит в ВОВ
Похороны
Неизвестно
д. Скачели, Батецкий р-н, Ленинградская обл.
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