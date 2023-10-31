Петров Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петров Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.05.1896

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Петрова Бабушка Марфы

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
08.11.1907

Дочь: Феолитова Полина (Прасковья) Ивановна

Мать ребёнка: Петрова Бабушка Марфы

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евфросиния

Мать ребёнка: Петрова Бабушка Марфы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мать Марфы Ивановны

Мать ребёнка: Петрова Бабушка Марфы

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