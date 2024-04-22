Щапов Иван Демидович
Место рождения
Дата рожденияДо 1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1863
Отец: Щапов Демид
Рождение ребёнка
13.01.1881
Дочь: Щапова Татьяна Деомидовна
Мать ребёнка: Щапова Агриппина Васильевна
Рождение ребёнка
01.12.1897
Дочь: Щапова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Щапова Агриппина Васильевна
Рождение ребёнка
21.02.1902
Мать ребёнка: Щапова Пелагея Алексеевна
Рождение ребёнка
11.04.1904
Дочь: Щапова Александра Ивановна
Мать ребёнка: Щапова Пелагея Алексеевна
записана мать Васильевна МК Николаевской церкви с. Спирино за 1904 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3348]
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно