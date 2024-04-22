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Щапов Иван Демидович

Место рождения

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

До 1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1863

Отец: Щапов Демид

Мать: не указана

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
13.01.1881

Дочь: Щапова Татьяна Деомидовна

Мать ребёнка: Щапова Агриппина Васильевна

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
01.12.1897

Дочь: Щапова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Щапова Агриппина Васильевна

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
21.02.1902

Сын: Щапов Тимофей Иванович

Мать ребёнка: Щапова Пелагея Алексеевна

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
11.04.1904

Дочь: Щапова Александра Ивановна

Мать ребёнка: Щапова Пелагея Алексеевна

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
записана мать Васильевна МК Николаевской церкви с. Спирино за 1904 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3348]
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щапова Агриппина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щапова Пелагея Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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