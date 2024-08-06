Темченко Антон Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Темченко Антон Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Темченко Никифор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Темченко Фёкла Антоновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Темченко Ефросинья Антоновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Темченко Павел Антонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Темченко Никита Антонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Темченко Иван Антонович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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