Темченко Антон Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Темченко Никифор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Темченко Фёкла Антоновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Темченко Ефросинья Антоновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Темченко Никита Антонович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно