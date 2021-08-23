Новоселова (Розина) Валентина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новоселова (Розина) Валентина Петровна

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Место рождения

Мартынова, Пышминский, Свердловская область

Дата рождения

10.09.1939

Дата смерти

23.08.2021

Пол

Женский

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1939

Отец: Розин Петр

Мать: Розина Анна Петровна

Мартынова, Пышминский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новоселов Геннадий Николаевич

Рождение ребёнка
28.12.1964

Дочь: Новоселова Светлана Геннадьевна

Отец ребёнка: Новоселов Геннадий Николаевич

Рождение ребёнка
21.03.1966

Дочь: Булгакова (Новоселова) Лариса Геннадьевна

Отец ребёнка: Новоселов Геннадий Николаевич

Нагибина, Пышминский, Свердловская область
Смерть
23.08.2021
Богданович, Богданович, Свердловская область

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