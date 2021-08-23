Новоселова (Розина) Валентина Петровна
Место рождения
Дата рождения10.09.1939
Дата смерти23.08.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1939
Отец: Розин Петр
Мать: Розина Анна Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.12.1964
Дочь: Новоселова Светлана Геннадьевна
Отец ребёнка: Новоселов Геннадий Николаевич
Рождение ребёнка
21.03.1966
Дочь: Булгакова (Новоселова) Лариса Геннадьевна
Отец ребёнка: Новоселов Геннадий Николаевич
Нагибина, Пышминский, Свердловская область
Смерть
23.08.2021
Богданович, Богданович, Свердловская область