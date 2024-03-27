Билялова Фаридя Жамалетдин Кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Билялова Фаридя Жамалетдин Кызы

Место рождения

д. Антяровка, Сергачский уезд Нижегородской губернии

Дата рождения

1895

Дата смерти

11.11.1986

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1895 г.р.

Дети

1919 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Жамалетдин

Мать: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Билялетдинов Сейфетдин

Рождение ребёнка
1919

Сын: Билялетдинов Хасян Сейфетдинович

Отец ребёнка: Билялетдинов Сейфетдин

Рождение ребёнка
09.06.1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Билялетдинов Сейфетдин

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Билялетдинов Сейфетдин

Рождение ребёнка
06.02.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Билялетдинов Сейфетдин

Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Билялетдинов Сейфетдин

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Билялетдинов Сейфетдин

Смерть
11.11.1986

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