Билялова Фаридя Жамалетдин Кызы
Место рожденияд. Антяровка, Сергачский уезд Нижегородской губернии
Дата рождения1895
Дата смерти11.11.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Жамалетдин
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1919
Сын: Билялетдинов Хасян Сейфетдинович
Отец ребёнка: Билялетдинов Сейфетдин
Рождение ребёнка
09.06.1923
Рождение ребёнка
1928
Рождение ребёнка
06.02.1932
Рождение ребёнка
1935
Рождение ребёнка
1938
Смерть
11.11.1986