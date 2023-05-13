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Купцов Илларион Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

1965

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Константин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.11.1913

Сын: Купцов Дмитрий Илларионович

Мать ребёнка: Купцова Прохорова Феодосия Федотовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Купцов Пётр Илларионович

Мать ребёнка: Купцова Прохорова Феодосия Федотовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Купцов Михаил Илларионович

Мать ребёнка: Купцова Прохорова Феодосия Федотовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Купцов Иван Илларионович

Мать ребёнка: Купцова Прохорова Феодосия Федотовна

Смерть
1965
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