Купцов Илларион Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смерти1965
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: Константин
Рождение ребёнка
13.11.1913
Сын: Купцов Дмитрий Илларионович
Мать ребёнка: Купцова Прохорова Феодосия Федотовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Купцова Прохорова Феодосия Федотовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Купцов Михаил Илларионович
Мать ребёнка: Купцова Прохорова Феодосия Федотовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Купцова Прохорова Феодосия Федотовна
Смерть
1965