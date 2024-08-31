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Пожиткова Василиса Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1841

Дата смерти

08.01.1875 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
17.07.1872 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/835f59f5-e118-4b23-947b-727e9811ec4f/21
Смерть
08.01.1875 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
купеческого сына жена https://ya.ru/archive/catalog/70c6405b-7421-4277-85bc-4fc835be0ab2/109

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