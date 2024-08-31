Пожиткова Василиса Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1841
Дата смерти08.01.1875 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: не указан
Мать: не указана
Восприемник
17.07.1872 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/835f59f5-e118-4b23-947b-727e9811ec4f/21
Смерть
08.01.1875 ст.
купеческого сына жена https://ya.ru/archive/catalog/70c6405b-7421-4277-85bc-4fc835be0ab2/109