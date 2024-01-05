Росниковская (Рыбакова) Анна Александровна
Место рождения
Дата рождения16.06.1894 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1894 ст.
Отец: Рыбаков Александр Васильевич
Мать: Анастасия Михайловна
Бракосочетание
16.01.1912 ст.
Рождение ребёнка
30.10.1912 ст.
Дочь: (Росниковская) Александра Павловна
Отец ребёнка: Росниковский Павел Андреевич
Рождение ребёнка
04.04.1915 ст.
Дочь: (Росниковская) Анастасия Павловна
Отец ребёнка: Росниковский Павел Андреевич
Рождение ребёнка
18.03.1918
Сын: Росниковский Сергей Павлович
Отец ребёнка: Росниковский Павел Андреевич
Рождение ребёнка
15.11.1919
Дочь: (Росниковская) Екатерина Павловна
Отец ребёнка: Росниковский Павел Андреевич
Смерть
Неизвестно