Росниковская (Рыбакова) Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Росниковская (Рыбакова) Анна Александровна

Место рождения

Ильинское, Кашинский, Тверская область

Дата рождения

16.06.1894 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1894 ст.

Отец: Рыбаков Александр Васильевич

Мать: Анастасия Михайловна

Ильинское, Кашинский, Тверская область
Бракосочетание
16.01.1912 ст.

Муж: Росниковский Павел Андреевич

Ильинское, Кашинский, Тверская область
Рождение ребёнка
30.10.1912 ст.

Дочь: (Росниковская) Александра Павловна

Отец ребёнка: Росниковский Павел Андреевич

Ильинское, Кашинский, Тверская область
Рождение ребёнка
04.04.1915 ст.

Дочь: (Росниковская) Анастасия Павловна

Отец ребёнка: Росниковский Павел Андреевич

Ильинское, Кашинский, Тверская область
Рождение ребёнка
18.03.1918

Сын: Росниковский Сергей Павлович

Отец ребёнка: Росниковский Павел Андреевич

Ильинское, Кашинский, Тверская область
Рождение ребёнка
15.11.1919

Дочь: (Росниковская) Екатерина Павловна

Отец ребёнка: Росниковский Павел Андреевич

Ильинское, Кашинский, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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