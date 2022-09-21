(Толкач Сташкевич) Галина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.07.1941
Дата смерти21.09.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1941
Отец: Толкач Иван
Рождение ребёнка
29.12.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.03.1969
Сын: Сташкевич Игор Владимирович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
21.09.2022