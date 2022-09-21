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(Толкач Сташкевич) Галина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.07.1941

Дата смерти

21.09.2022

Пол

Женский

Отец

Мать

1906 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1969 г.р.

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1941

Отец: Толкач Иван

Мать: (Скуратовская Толкач) Мария Федоровна

Рождение ребёнка
29.12.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
29.03.1969

Сын: Сташкевич Игор Владимирович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
21.09.2022

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