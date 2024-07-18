Дворская Софья Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дворская Софья Абрамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

Около 1960

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1881 г.р.

Дети

Добавил:

ВФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сереброкамень Авраам

Рождение ребёнка
18.10.1909

Сын: Александр

Отец ребёнка: Сереброкамень Авраам

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1913

Дочь: Сереброкамень Юлия Абрамовна

Отец ребёнка: Сереброкамень Авраам

Смерть
Около 1960

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