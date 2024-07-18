Дворская Софья Абрамовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1890
Дата смертиОколо 1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сереброкамень Авраам
Рождение ребёнка
18.10.1909
Сын: Александр
Отец ребёнка: Сереброкамень Авраам
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1913
Дочь: Сереброкамень Юлия Абрамовна
Отец ребёнка: Сереброкамень Авраам
Смерть
Около 1960