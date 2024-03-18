Ахтямова Айсина Рабига Рамазановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Айсин Кашафетдин Фаттахович
Мать: Айсина Хафифя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ахтямова Гульсиня Ришатовна
Отец ребёнка: Ахтямов Ришат
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ахтямова Гульшат Ришатовна
Отец ребёнка: Ахтямов Ришат
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ахтямова Гульсум Ришатовна
Отец ребёнка: Ахтямов Ришат
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ахтямов Ришат
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ахтямов Мубарак Ришатович
Отец ребёнка: Ахтямов Ришат
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ахтямов Ришат