Байкова (Шарова) Анна Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Байкова (Шарова) Анна Никитична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.08.1925

Дата смерти

25.05.2007

Пол

Женский

Отец

1895 г.р.

Мать

1898 г.р.

Муж

1925 г.р.

Дети

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Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1925

Отец: Шаров Никита Степанович

Мать: Шарова Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Байков Петр Пантелеевич

Место жительства
Неизвестно
Большая Салба, Идринский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
18.03.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Байков Петр Пантелеевич

Большая Салба, Идринский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
08.12.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Байков Петр Пантелеевич

Рождение ребёнка
24.03.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Байков Петр Пантелеевич

Большая Салба, Идринский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
25.05.2007

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