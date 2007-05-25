Байкова (Шарова) Анна Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.08.1925
Дата смерти25.05.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1925
Отец: Шаров Никита Степанович
Мать: Шарова Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.03.1949
Рождение ребёнка
08.12.1952
Рождение ребёнка
24.03.1957
Смерть
25.05.2007