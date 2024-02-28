Александра
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1833
Сын: Рогозинин Евгений Алексеев
Отец ребёнка: Рогозинин Алексей Федоров
Рождение ребёнка
1836
Сын: Рогозинин Арсений Алексеев
Отец ребёнка: Рогозинин Алексей Федоров
Смерть
Неизвестно