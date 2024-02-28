Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1808 г.р.

Дети

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рогозинин Алексей Федоров

Рождение ребёнка
1833

Сын: Рогозинин Евгений Алексеев

Отец ребёнка: Рогозинин Алексей Федоров

Прилук, Вельский район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Рогозинин Арсений Алексеев

Отец ребёнка: Рогозинин Алексей Федоров

Прилук, Вельский район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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