Сурина Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти26.01.2019
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.10.1953
Сын: Сурин Вячеслав Александрович
Отец ребёнка: Сурин Александр Николаевич
Рождение ребёнка
20.11.1955
Сын: Сурин Александр Александрович
Отец ребёнка: Сурин Александр Николаевич
Рождение ребёнка
23.07.1958
Сын: Сурин Василий Александрович
Отец ребёнка: Сурин Александр Николаевич
Смерть
26.01.2019