Сурина Ольга Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Сурина Ольга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

26.01.2019

Пол

Женский

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сурин Александр Николаевич

Рождение ребёнка
10.10.1953

Сын: Сурин Вячеслав Александрович

Отец ребёнка: Сурин Александр Николаевич

Рождение ребёнка
20.11.1955

Сын: Сурин Александр Александрович

Отец ребёнка: Сурин Александр Николаевич

Рождение ребёнка
23.07.1958

Сын: Сурин Василий Александрович

Отец ребёнка: Сурин Александр Николаевич

Смерть
26.01.2019

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