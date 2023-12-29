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Кенин Феодор Васильевич

Место рождения

Уралово, Сумська область

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1843 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Уралово, Сумська область
Исходя из возраста, указанного в записи о браке.
Работа или профессия
Неизвестно
временно обязанный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Уралово, Сумська область
Бракосочетание
20.01.1863

Жена: Кенина? (Селивонова) Ксения Васильевна

Кривоносовка, Сумська область
Смерть
Неизвестно
Уралово, Сумська область

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