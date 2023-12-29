Кенин Феодор Васильевич
Место рождения
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Исходя из возраста, указанного в записи о браке.
Работа или профессия
Неизвестно
временно обязанный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
20.01.1863
Кривоносовка, Сумська область
Смерть
Неизвестно