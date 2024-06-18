Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1805
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Между 1828 и 1829
Сын: Евлампий Прокофьев
Отец ребёнка: Прокофий Егоров
Рождение ребёнка
Около 1842
Сын: Николай Прокофьев
Отец ребёнка: Прокофий Егоров
Рождение ребёнка
Около 1846
Отец ребёнка: Прокофий Егоров