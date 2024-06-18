Прасковья Около 1805 — найти родственников по фамилии на Familio
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Прасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1805

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЗК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Между 1828 и 1829

Сын: Евлампий Прокофьев

Отец ребёнка: Прокофий Егоров

Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Николай Прокофьев

Отец ребёнка: Прокофий Егоров

Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Василий Третий Прокофьев

Отец ребёнка: Прокофий Егоров

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