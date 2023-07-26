Курнева Марфа Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Курнев Сергей ?
Рождение ребёнка
28.02.1938
Дочь: Бастина (Курнева) Зинаида Сергеевна
Отец ребёнка: Курнев Сергей ?
Рождение ребёнка
1941
Отец ребёнка: Курнев Сергей ?
Рождение ребёнка
1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Курнев Сергей ?
Смерть
Неизвестно
Тольятти, Тольятти, Самарская область