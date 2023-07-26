Курнева Марфа Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКурнева Марфа Андреевна

Курнева Марфа Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1938 г.р.
1941 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курнев Сергей ?

Рождение ребёнка
28.02.1938

Дочь: Бастина (Курнева) Зинаида Сергеевна

Отец ребёнка: Курнев Сергей ?

Рождение ребёнка
1941

Сын: Курнев Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Курнев Сергей ?

Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Курнев Сергей ?

Смерть
Неизвестно
Тольятти, Тольятти, Самарская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.