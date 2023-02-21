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Аполлосов Владимир Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.07.1890 ст.

Дата смерти

Около 1942

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1890 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Потомственный почетный гражданин Воронежского уезда.
Рождение ребёнка
09.02.1916

Сын: Аполлосов Игорь Владимирович

Мать ребёнка: Аполлосова Александра Гроигорьевна

Запись о рождении сделана в метрической книге церкви города Борисоглебска Тамбовской губернии.
Образование
1916 ст.
Харьков, Харківська область
Студент Харьковского технологического института.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аполлосова Александра Гроигорьевна

Смерть
Около 1942
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