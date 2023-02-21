Аполлосов Владимир Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.07.1890 ст.
Дата смертиОколо 1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
25.07.1890 ст.
Потомственный почетный гражданин Воронежского уезда.
Рождение ребёнка
09.02.1916
Сын: Аполлосов Игорь Владимирович
Мать ребёнка: Аполлосова Александра Гроигорьевна
Запись о рождении сделана в метрической книге церкви города Борисоглебска Тамбовской губернии.
Образование
1916 ст.
Харьков, Харківська область
Студент Харьковского технологического института.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1942